Nader onderzoek naar ‘Facebookmishandeling’

Er komt nader onderzoek in de zaak tegen Bilal B., die wordt verdacht van de mishandeling van zijn 8-jarige neefje. B. zou de livebeelden daarvan op Facebook hebben gezet. De politierechter bepaalde woensdag tevens dat wegens de zwaarte van de zaak niet hij, maar drie rechters de zaak uiteindelijk moeten behandelen. Dat zal pas over enkele maanden gebeuren.

B. (27) werd in de nacht van 3 op 4 augustus in de woning van zijn ouders in Leiden opgepakt, nadat de politie meldingen had ontvangen over de live uitgezonden mishandeling van het jongetje. Het kind sliep op de zolder van het huis. Daar zou B. hem hebben geschopt, geknepen, geslagen en bovenop hem zijn gesprongen. Op de beelden zou te zien en te horen zijn dat het jongetje schreeuwt en huilt.

Een psycholoog en een psychiater zullen B. onderzoeken en daarover rapporteren. B. heeft een uitgebreid strafblad, met veel geweldsfeiten.