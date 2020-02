Nader onderzoek naar dood bewoner van instelling Wageningen

Er is nader forensisch onderzoek nodig naar de doodsoorzaak van een 27-jarige man, die woensdagavond overleed bij een incident in een zorginstelling aan de Morel in Wageningen. Dat is gebleken nadat vrijdag sectie op zijn lichaam is uitgevoerd, zegt de politie.

De bewoner bezweek terwijl agenten met hulp van medewerkers van de instelling probeerden om hem aan te houden. Hij is nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer, aldus de politie. Het slachtoffer was al de hele avond agressief en keerde zich tegen zijn begeleiders. Meerdere medewerkers van de instelling overmeesterden hem in afwachting van de komst van de politie.

Volgens burgemeester Geert van Rumund van Wageningen en de instelling is er gestoken met een mes, maar de politie houdt het er op dat de bewoner vermoedelijk een scherp voorwerp heeft gebruikt. Twee begeleiders moesten met steekwonden naar het ziekenhuis.

De politie verwacht dat het tijd zal kosten voordat helemaal duidelijk is wat er woensdagavond is gebeurd. Er is tot nu toe niemand aangehouden.

Intussen lopen er ook twee andere onderzoeken naar het incident. De rijksrecherche onderzoekt hoe de politie heeft gehandeld rondom de beoogde aanhouding van het slachtoffer. Een intern onderzoek van de politie-eenheid Oost-Nederland moet duidelijk maken hoe er binnen het korps is gereageerd op diverse alarmtelefoontjes naar 112. Buurtbewoners zeggen dat ze driemaal moesten bellen voor de politie in actie kwam. Pas ongeveer een half uur na het eerste telefoontje arriveerden agenten bij de zorginstelling. In het pand wonen vijftien mensen met psychische problemen onder permanent toezicht.