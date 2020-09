Nader onderzoek naar dodelijk vuurwerkongeluk Enschede

Het proces tegen een 32-jarige man uit Enschede die in de nieuwjaarsnacht van 2019 een dodelijk vuurwerkongeluk zou hebben veroorzaakt, is voorlopig opgeschort. De rechtbank in Almelo stemde donderdag in met het verzoek van de verdediging om eerst nog nader onderzoek te doen naar de toedracht van de ontploffing met professioneel vuurwerk die een 54-jarige man het leven kostte.

Het nieuwe jaar 2019 was nog geen tien minuten oud toen zich in de Gerststraat in Enschede een explosie voordeed die een enorme luchtdrukgolf teweegbracht die de ramen bij meerdere huizen deed sneuvelen en de straat in een ravage veranderde. Het slachtoffer stond op straat om buren zijn nieuwjaarswensen over te brengen. Hij overleed ter plekke, hij liet een vrouw en twee kinderen achter.

Volgens het Openbaar Ministerie had verdachte Teun N. zelfstandig en opzettelijk roekeloos gehandeld door zwaar vuurwerk, een zogenaamde flowerbat met een aanzienlijke hoeveelheid flitspoeder, af te steken op een aanhanger waarop hout en vuurwerk lag te branden. Volgens de verdediging was er mogelijk een tweede persoon bij betrokken geweest. Deze zou „een geintje” met N. hebben willen uithalen door vuurwerk naar de aanhanger te gooien, wat mede tot de explosie geleid zou kunnen hebben. Het OM had geen aanleiding gezien dit alternatieve scenario onder de loep te nemen.

Het nader onderzoek houdt in dat nog elf getuigen nader worden gehoord en eventueel ook nog extra forensisch onderzoek volgt. Het is de bedoeling dat het onderzoek nog dit jaar wordt afgerond en dat de zaak in het eerste kwartaal van 2021 definitief wordt behandeld.