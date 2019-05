Nader onderzoek in zaak rond verminkt lijk

De rechtbank Zwolle laat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) extra onderzoek doen in de zaak rond het verminkte lijk dat in de kruipruimte van een huis in Zwolle is gevonden. Dat gebeurt naar aanleiding van een door de nabestaanden ingebracht rapport in de strafzaak.

Op de zitting op 25 april werd drie jaar cel en tbs geëist tegen de 41-jarige verdachte Mark de G. uit Zwolle. Hij gaf toe dat hij het lichaam van goede vriend Deniz in stukken had gehakt en in zijn kruipruimte verborgen hield. Het Openbaar Ministerie achtte niet bewezen dat De G. het slachtoffer had gedood.

Volgens de verdachte schoot Deniz zichzelf door zijn hoofd. Forensisch patholoog Frank van de Goot deed op verzoek van de nabestaanden onderzoek. Uit zijn rapport blijkt dat zelfmoord niet mogelijk is, zei hun advocaat Richard Korver. Als het zelfmoord was, dan stond het pistool vrij dicht op het hoofd. De wond in het hoofd past niet in dit scenario. „Bovendien moet je dan brandwonden bij de inslag zien. En die zitten er niet”, aldus de advocaat.

De rechtbank wil dat het NFI zich buigt over de bevindingen van Van de Goot. Ook moet het NFI de schootbaan van de kogel onderzoeken om zo de twee scenario’s, doodslag of zelfdoding, te vergelijken. De zaak gaat in juli verder met een pro-formazitting. De G. blijft in ieder geval tot die zitting vastzitten.