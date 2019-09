Nader onderzoek dodelijk ongeval door meisje

De rechtbank in Roermond wil weten waarom een 29-jarige man op 10 maart 2018 zijn 15-jarige zus in de Limburgse gemeente Echt een auto liet besturen. Het zusje verloor daarbij de macht over het stuur en botste met hoge snelheid tegen een boom. Daardoor kwam een 15-jarig meisje om het leven en raakte een 14-jarig meisje zwaargewond. Zij zaten achter in de auto. Tijdens een niet-inhoudelijke zitting dinsdag werd duidelijk dat er een psychologisch onderzoek komt naar de nu 30-jarige broer.

Dat onderzoek moet duidelijk maken of de 15-jarige bestuurster haar 29-jarige broer zodanig onder druk kon zetten dat hij haar toestond om te rijden. De broer heeft volgens zijn raadsman Ivo van de Bergh een verstandelijke beperking en is autistisch. Hij kan daardoor moeilijk weerstand bieden aan druk door anderen. Vóór de inhoudelijke zitting op 3 december moet hierover duidelijkheid komen, besliste de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man en het meisje van het veroorzaken van het dodelijk ongeval. Na het ongeval beweerde de broer dat hij achter het stuur zat. Maar uit beelden gemaakt met een mobieltje van een van de inzittenden bleek dat het meisje de auto bestuurde.