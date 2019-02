Nachtwacht in manege van Oud-Beijerland

Fotografe Diana Bloemendal uit Oud-Beijerland maakte onlangs een bijzondere foto: een eigentijdse Nachtwacht in hippische sferen, in paardenstijl. „Mijn respect voor Rembrandt is alleen maar toegenomen.”

Het idee ontstond door een wedstrijd van het Rijksmuseum in Amsterdam ter gelegenheid van de 350e sterfdag van Rembrandt: ”Maak een kunstwerk geïnspireerd door Rembrandt”. Bloemendal: „Ik kreeg toen het idee om de Nachtwacht uit te beelden, maar dan met mensen in ruiterkleding.”

Waarom zo?

„Ik fotografeer veel in de hippische sector. Aan Stephanie Bezemer, eigenaar van het Hippisch Centrum Hoeksche Waard in Oud-Beijerland, vroeg ik of ze wilde meewerken. Ze was meteen enthousiast. Binnen no time was er een lijst van leden van de Ruitervereniging Oud-Beijerland en instructeurs die wilden meedoen.”

Hoe kreeg u hen op de juiste plek?

„Ik tekende de Nachtwacht na en gaf elke figuur een nummer. Ook alle mensen die zouden poseren kregen een nummer, de tekening en een foto van het origineel om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun pose.

Op een avond legden we papiertjes met de nummers in de binnenmanege, zodat iedereen zijn plek kon vinden. We hingen een groot, zwart doek op, stelden lampen op en gingen aan de slag.

Rembrandts Nachtwacht zit ontzettend knap in elkaar, alles heeft een functie in de compositie. Dat is bijna niet in één keer te fotograferen, we hebben heel wat mensen op krukken en trapjes gezet. Toch stond compositie al vrij snel op de gevoelige plaat.

Om in stijl te blijven liet ik de wapens vervangen door bezems, hooivorken en een zweep. De grote trommel rechts achterin op het schilderij werd vervangen door hooibalen. De kleine gestalte links met een muziekinstrument werd een jongen met een poetskistje.”

Heeft u de foto nog nabewerkt?

„Ja, ik heb het schilderij van Rembrandt in de achtergrond van de foto te laten lopen. En ik monteerde strobalen en staldeuren erin.

Maar alle 24 mensen op de foto plus een hond en een pony zijn op hetzelfde moment gefotografeerd. Knap van al die deelnemers!”

Wat gaat u met de foto doen?

„Die stuur ik op naar het Rijksmuseum. Als hij niet in prijzen valt, heeft iedereen die meedeed een leuke foto en herinnering om terug te kijken op dit Rembrandtjaar.

Mijn respect voor Rembrandt is door het werk voor deze foto alleen maar toegenomen. Bij het bestuderen van het schilderij vielen me steeds meer details op. Rembrandt kon échte mensen schilderen, met al hun tekortkomingen. Echt van grote en unieke klasse.”

