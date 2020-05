Nachtvorst in De Bilt

De BILT (ANP) - Het heeft in de nacht van woensdag op donderdag gevroren in De Bilt. Weeronline mat een temperatuur van -1,0 graden. Vorst in mei is bijzonder en in De Bilt komt het maar eens in de zes jaar voor, aldus het weerbureau.

Het is voor het eerst sinds 1973 dat het na 10 mei nog tot nachtvorst kwam. Hoewel vorst in mei zeldzaam is, is de meinacht weleens kouder geweest. In 1929 werd op 4 mei een minimumtemperatuur van -4,3 graden gemeten in De Bilt, de officieel koudste nacht in mei sinds het begin van de metingen.