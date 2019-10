Nachtvorst en koude dagen in aantocht

Voor het eerst dit najaar wordt nachtvorst verwacht in groot deel van Nederland. Het is de voorbode van een vrij koude periode die na het weekeinde aanbreekt, meldt Weeronline.

Op veel plaatsen komt vanaf maandag de temperatuur niet meer boven 10 graden uit. De overgang van zomer- en wintertijd is dit jaar groot. Donderdag kan het in het Limburg nog 20 graden worden, maar na het weekend wordt 10 graden amper nog gehaald.

Die overgang vindt precies tijdens het verzetten van de klok plaats. In de nacht van zaterdag op zondag trekt een regengebied over het land, waardoor de wind draait van zuidwest naar noordwest. Die wind blaast vrij koude lucht afkomstig van Spitsbergen naar ons land.

In de nacht van zondag op maandag kan het voor het eerst lokaal vriezen. In de nacht van maandag op dinsdag is in een groot deel van het land kans op nachtvorst.