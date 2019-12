Nachttrein R’dam-Groningen blijft rijden

Noorderlingen die op vrijdagavond in de Randstad zijn, hoeven niet bang te zijn dat ze via het spoor niet meer thuis komen. De nachttrein van Rotterdam via Utrecht en Zwolle naar Groningen blijft rijden. Dat bevestigt een woordvoerder van de NS na berichtgeving door RTV Noord.

De nachttrein reed de afgelopen vier jaar ook al. De provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen, die meebetalen aan de nachttrein, willen graag verder met het project. Daarom is nu besloten dat de nachttrein naar het noorden in elk geval de komende twee jaar blijft rijden. Na die periode wordt de zaak opnieuw bekeken.

Het gaat om één nachtelijke rit in de week. Die trein vertrekt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 0.05 uur uit Rotterdam en komt iets voor 3.00 uur aan in Groningen.