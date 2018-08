Nachtelijke explosie op Noordsingel Rotterdam

Het portiek van een woning aan de Noordsingel in Rotterdam is zwaar beschadigd geraakt door een explosie. In de nacht van zondag op maandag ontplofte er een nog onbekend projectiel. Verschillende ruiten in de directe omgeving sneuvelden door de klap.

De bewoners en omwonenden van het pand werden rond kwart over twee ruw uit hun slaap gehaald door de ontploffing. Het portiek werden grotendeels vernield. Niemand raakte gewond.

Wat er precies is geëxplodeerd en waarom de woning doelwit was, is nog niet bekend.