Nachtelijke autobranden in Breda

In Breda zijn zondagochtend twee auto’s in vlammen opgegaan. De politie houdt rekening met brandstichting.

Toen agenten na een melding rond 05.30 uur aankwamen in de Wuustwezelstraat waren buurtbewoners bezig met blussen. Ze zouden kort daarvoor drie mannen met een jerrycan hebben zien wegrennen.

Eerder in de nacht meldde iemand anders ook al aan de Bredase politie dat drie mannen een brandend voorwerp naar een auto hadden gegooid en wegrenden. De politie zoekt uit of er een verband is tussen de twee zaken.