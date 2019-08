Nachtelijk onderzoek naar dood tiener Den Haag

Politie en justitie hebben in de nacht van woensdag op donderdag onderzoek gedaan op de Blauwe Loper in Den Haag, een plas waar begin vorig jaar het lichaam van de 17-jarige Orlando Boldewijn werd gevonden. Hij keerde niet terug na een nachtelijke date met een man die in de buurt van het meer woont. Pas na een week werd zijn lichaam ontdekt.

De onderzoekers hebben niet gezocht naar spullen, maar wilden een beeld krijgen van het meer in het holst van de nacht, laat het Openbaar Ministerie weten. Verder willen politie en justitie niets kwijt over de „extra onderzoekshandelingen”.

De man met wie Orlando een date had, werd twee maanden na de vondst van het lichaam opgepakt. Hij is inmiddels weer vrij, maar wordt nog wel verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten om hulp te verlenen. Mogelijk heeft hij Orlando in het water zien liggen, maar niet ingegrepen. Er zijn geen aanwijzingen voor moord of doodslag en de precieze doodsoorzaak van Orlando is niet opgehelderd.

Het is nog niet bekend wanneer de verdachte weer voor de rechter moet komen.