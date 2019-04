Nacht van de Vluchteling Westerbork afgelast

De Nacht van de Vluchteling gaat dit jaar niet van start vanaf Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De organisatie van deze eenmalige editie van Hooghalen naar Groningen heeft de tocht afgelast wegens aanhoudende bedreigingen en intimidaties, melden de organiserende partijen maandag.

Het besluit is genomen na intensief overleg van Stichting Vluchteling en Herinneringscentrum Kamp Westerbork met politie en burgemeester Damsma van de gemeente Midden-Drenthe. Vooral het Herinneringscentrum Kamp Westerbork kreeg te maken met aanhoudende bedreigingen, grove beledigingen en intimidaties. De impact hiervan op de organisatie, deelnemers en vrijwilligers is te groot, liet Stichting Vluchteling weten.

De politie kan in het kader van het onderzoek niet zeggen uit welke hoek de bedreigingen komen. Wel vindt zij de uitlatingen volstrekt ontoelaatbaar. De politie is op zoek naar degenen die hier verantwoordelijk voor zijn. „Wij betreuren het zeer dat de organisatie genoodzaakt is om de tocht te staken”, aldus een woordvoerder.

Ook Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, betreurt het dat de tocht niet doorgaat: „Stichting Vluchteling heeft haar wortels in de verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog. Vanuit die geschiedenis zijn wij sinds vele jaren betrokken bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork dat volgens ons een belangrijke rol heeft te spelen in hedendaagse discussies over oorlog en conflict, en dan uiteraard ook over vluchtelingen. Het is diep triest dat juist Herinneringscentrum Kamp Westerbork onder druk van bedreigingen deze belangrijke taak niet kan uitvoeren.”

Al sinds de aankondiging van de tocht is er discussie over de keuze voor Westerbork. Sommigen vinden dat de Jodenvervolging van toen niet te vergelijken is met de huidige vluchtelingencrisis. Anderen zeggen dat Westerbork wel een goede locatiekeuze is, omdat het destijds is gebouwd om Duitse en Oostenrijkse Joodse vluchtelingen op te vangen.

Het doel van de Nacht van de Vluchteling is om aandacht te vragen voor de miljoenen vluchtelingen in de wereld. Mensen die meedoen, zamelen tijdens de nachtelijke sponsorloop geld in voor noodhulp aan vluchtelingen over de hele wereld. De nachtelijke tochten van 40 kilometer van Rotterdam-Den Haag, Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort en Nijmegen-Arnhem gaan zaterdag 15 juni wel gewoon door.