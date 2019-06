Nacht van de Vluchteling start met 1,5 miljoen

De wandelaars van de Nacht van de Vluchteling hebben bij elkaar al ruim 1,5 miljoen euro opgebracht. Om middernacht klonk het startschot voor deze nachtelijke wandeltocht waarmee aandacht wordt gevraagd voor de miljoenen vluchtelingen in de wereld.

Ruim 5600 wandelaars doen mee aan de tiende editie van de Nacht van de Vluchteling. Toen het overgrote deel rond 00.00 uur vertrok, stond de teller op bijna 1.535.000 euro. "Een heel mooi bedrag", laat een woordvoerder weten. "Het is ideaal wandelweer. Wel wat fris, maar het is een stralende nacht."

Deelnemers halen geld op voor noodhulp aan vluchtelingen. Naar schatting 68,5 miljoen mannen, vrouwen en kinderen zijn op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking, meldt Stichting Vluchteling.

Aan het wandelevenement werken ook bekende Nederlanders mee. Zo is minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) van de partij in Rotterdam. Met een druk op de knop, gaf ze het startsein voor de wandeltocht. "Jongens, een enorm mooie tocht en een geweldige avond!", zo moedigde ze de lopers aan.

Johnny de Mol doet mee aan de tocht van 20 kilometer in Amsterdam, waar burgemeester Femke Halsema de deelnemers aan de 40 kilometer lange tocht wegschoot. In Utrecht gaf Art Rooijakkers (bekend van het televisieprogramma Wie is de Mol) het startschot.

Er zijn nachtelijke wandelingen van 40 kilometer in Rotterdam (naar Den Haag), Amsterdam (naar Haarlem), Utrecht (naar Amersfoort) en Nijmegen (naar Arnhem). Rotterdam en Amsterdam hebben ook routes van 10 en 20 kilometer. De deelnemers finishen zondagochtend.

Tot eind augustus kan nog worden gedoneerd. Vorig jaar haalden 5200 wandelaars 1,7 miljoen euro op. Met dat geld heeft Stichting Vluchteling 100.000 vluchtelingen in onder andere Colombia, Myanmar en Ethiopië geholpen.