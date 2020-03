Nacht van de Vluchteling afgelast vanwege coronavirus

De Nacht van de Vluchteling gaat vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet door. De organisatie heeft dat maandag besloten omdat de gezondheid van de deelnemers, bezoekers en vrijwilligers niet gewaarborgd kan worden.

„Dit is een grote teleurstelling voor alle betrokkenen, maar het is wel het enige juiste besluit. Reken er maar op dat we in 2021 met elkaar een driedubbel prachtige Nacht van de Vluchteling gaan neerzetten”, zegt directeur Tineke Ceelen.

Vorig jaar deden ruim 5600 wandelaars mee aan de speciale wandeltocht over 40 kilometer, waarmee ruim 1,5 miljoen euro werd ingezameld voor vluchtelingen. De opbrengst van Stichting Vluchteling werd besteed aan levensreddende noodhulp voor vluchtelingen in de wereld.

De Nacht van de Vluchteling zou dit jaar op 20 juni worden gehouden.