Nablussen in Dordrecht nog in volle gang

De brandweer in Dordrecht is voorlopig nog bezig met het nablussen van de brand die maandagavond woedde bij papierrecyclingbedrijf Peute aan de Veerplaat. „De rook neemt wel af en de roetdeeltjes worden minder. De regen helpt nu ook”, zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Duizenden tonnen papier in grote balen vlogen in brand. De balen worden uit elkaar getrokken om het vuur te kunnen doven. Een derde van de stapels papier moet nog uit elkaar gehaald en nageblust worden.

De brand en het nablussen zorgden voor veel rook. De gevangenis die in de buurt zit, had hier ook last van. De milieudienst kreeg klachten binnen over rookoverlast tot in het Botlekgebied.

De brandweer rukte met veel materieel uit om de brand die in een loods woedde te bestrijden. Uit de omgeving zijn grote brandweerpompen ingezet om extra water bij de brand te krijgen, evenals een blusboot. De brandweer adviseert nog altijd omwonenden die last hebben van de rook ramen en deuren te sluiten.