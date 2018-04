Nabestaanden vangen bot bij wraking rechters

Een poging van nabestaanden van een in Best doodgeschoten man om de rechters in de strafzaak te laten vervangen, is mislukt. De nabestaanden wilden een andere rechtbank, omdat ze vonden dat de huidige rechters na een vechtpartij in de zittingszaal de schijn van partijdigheid hadden gewekt. Ze wraakten de rechtbank, maar de wrakingskamer heeft dat verzoek niet-ontvankelijk verklaard omdat de nabestaanden in deze zaak geen officiële procespartij zijn.

De nabestaanden deden hun verzoek in februari, na een vechtpartij tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Den Bosch. Een toehoorder probeerde vanaf de publieke tribune de verdachte aan te vallen. Ook andere toehoorders deden mee aan de vechtpartij, waarna de zaal tijdelijk werd ontruimd.

De rechters bepaalden dat alleen de ouders van het slachtoffer nog in de zaal mochten. Daarnaast gingen de rechters niet mee in twee verzoeken van de nabestaanden, wat volgens hen duidde op partijdigheid.

Naast verdachte of Openbaar Ministerie kan een wrakingsverzoek ook worden ingediend door anderen. Maar de nabestaanden hadden zich niet gevoegd als benadeelden in dit proces.