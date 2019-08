Nabestaanden noemen surfgedrag H. „eng”

Nabestaanden van de twee Limburgse slachtoffers noemden vrijdag opmerkingen van het Openbaar Ministerie over surfgedrag van Thijs H. op internet „eng en beangstigend”. Ze doelen daarmee op het zoeken van H. naar termen op internet zoals ‘hoe gedraag ik me als psychopaat’ en ‘hoe leid ik rechters en politie om de tuin’.

„Zo’n opmerking door het OM duidt mogelijk op iets anders dan een psychose”, zei raadsman Phil Boonen na de zitting van de rechtbank in Maastricht. Hij vertegenwoordigt nabestaanden van de twee Limburgse slachtoffers die op de Brunssummerheide werden doodgestoken. „Een mogelijk scenario dat de moorden niet voortkwamen uit een psychose, is beangstigend en eng”, vatte Boonen de reactie samen.

„Dan landen excuses door de verdachte op dit moment nog niet”, voegde hij daaraan toe. Hij verwees hiermee naar de spijtbetuiging aan de nabestaanden, die Thijs H. aan het eind van de zitting bijna fluisterend uitsprak.

Boonen zei nog dat beide slachtoffers van de moorden op de Brunssummerheide elkaar niet kenden. „Voor de nabestaanden was het een spannende dag vrijdag: voor het eerst in dezelfde ruimte met de verdachte. Dat maakte mijn cliënten best wel emotioneel.”