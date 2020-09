Nabestaanden moorden Enschede pleiten voor zware straffen

Nabestaanden van de slachtoffers van de viervoudige moord in een growshop in Enschede hebben woensdagmiddag in de rechtbank in Almelo gepleit voor langdurige straffen voor de daders. Bij het voordragen van de slachtofferverklaringen zijn alleen de drie uit Servië afkomstige hoofdverdachten aanwezig, de Brabantse medeverdachten laten zich dit middaggedeelte van het strafproces vertegenwoordigen door hun advocaten.

„Ik ben de belangrijkste man in mijn leven kwijt”, zei de zoon van het doodgeschoten slachtoffer Max Klaassen (62) uit Arnhem. Klaassen was op het moment van de moorden in de growshop om zijn handelswaar af te leveren. „Ik snap niet hoe mensen op pad gaan en onschuldige mensen vermoorden”, zei zijn zoon. „Leven is overleven geworden. Dagelijks rij ik nu meer dan twee uur naar Enschede naar mijn werk, omdat ik er niet langer kan wonen. Onderweg denk ik aan wat er allemaal gebeurd is. Er gaan geen vijf minuten voorbij of ik word eraan herinnerd.”

Ook de weduwe van Max Klaassen richtte het woord tot de verdachten. „Max is slachtoffer geworden van een conflict waar hij helemaal niet bij betrokken was. Jullie kozen voor puur eigenbelang met alle onomkeerbare gevolgen van dien”, zei ze. Ze neemt het de verdachten extra kwalijk dat ze zich beroepen op hun zwijgrecht, waardoor de nabestaanden met veel onbeantwoorde vragen blijven zitten en bij iedere rechtbankzitting teleurgesteld worden. „Ik heb al 673 dagen een kronkel in mijn maag. Elke nacht kan ik de slaap niet vatten door verdriet, woede en zorgen.” Haar jongste zoon, die lichamelijk gehandicapt is, sprak via een audioverbinding. Hij benadrukte net als zijn moeder en broer dat „alleen de hoogst mogelijke straf voor de hand ligt om een rechtvaardigheidsgevoel te geven.”

De verdachten Camil A (59) en zijn zonen Dejan (33) en Denis reageerden kort op de slachtofferverklaringen. „Ik leef mee met hun pijn”, zei Camil A. „Maar ik en mijn kinderen hebben absoluut niets te maken met deze zaak. Ik heb begrip voor hun pijn en verdriet, maar zolang de werkelijke waarheid niet naar boven komt, moeten ze geduld hebben.” Zijn zoon Denis voegde daaraan toe: „We zijn totaal onschuldig, de waarheid komt hopelijk boven tafel.”

In de loop van de middag komen ook de nabestaanden van de andere drie doodgeschoten slachtoffers aan het woord.