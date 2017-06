Nabestaanden MH17 mogen laatste camerabeelden zien

Nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 mogen de laatste camerabeelden bekijken die op Schiphol zijn gemaakt van hun geliefden. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag laten weten. Het zien van de laatste beelden, van kort voor vertrek van het toestel, was al langer een wens van verschillende nabestaanden.

Deze week was er een overleg met de Stichting Vliegramp MH17 waarin de toezegging is gedaan. Hoe en wanneer de beelden bekeken kunnen worden is nog niet duidelijk. Daar wordt nog aan gewerkt. Ook is nog niet duidelijk hoeveel nabestaanden de beelden willen zien. De Stichting gaat dat de komende tijd inventariseren.

Het is volgens het ministerie de bedoeling dat er meer duidelijkheid komt voor de herdenking van de ramp op 17 juli. Het is dan drie jaar geleden dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne werd neergeschoten.

Het bekijken van de beelden is onderdeel van de rouwverwerking, laat voorzitter Evert van Zijtveld van de Stichting weten. „Het zijn de laatste beelden waarop de slachtoffers nog levend te zien zijn.” In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens was lang niet duidelijk of nabestaanden de beelden mochten zien. „We zullen vooraf een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen”, licht Van Zijtveld toe.