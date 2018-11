Nabestaanden MH17 klagen Rusland aan bij hof

Nabestaanden van zeventig mensen die om het leven kwamen toen vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten, hebben een klacht tegen Rusland ingediend bij de het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Ze beschuldigen Rusland van het neerhalen van de Boeing boven Oost-Oekraïne in 2014 en van het tegenwerken van de waarheidsvinding in de jaren daarna.

„De nabestaanden storen zich aan de opstelling van de Russische Federatie”, zegt hun advocaat Veeru Mewa. Hij bevestigt na berichtgeving van de NOS dat zij menen dat Rusland hun grondrechten heeft geschonden.

Normaal gesproken komt het hof in Straatsburg pas in beeld nadat de hoogste nationale rechter uitspraak heeft gedaan. „Maar zie je het voor je, in Rusland tegen Rusland procederen?”, vraagt advocaat Mewa retorisch. Hij zet grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de Russische rechtspraak.

De 95 mensen die de zaak aanspannen vinden een uitspraak van het Europees Hof „van enorm belang voor de verwerking en voor erkenning van hun positie”, zegt Mewa.