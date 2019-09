Nabestaanden duikster willen zwaardere aanklacht

Nabestaanden van de 23-jarige marineduikster die november 2015 omkwam bij een duikongeluk op Curaçao, willen een zwaardere aanklacht tegen vier betrokken militairen bij die duik. Ze beginnen daarom een klachtprocedure bij het gerechtshof om af te dwingen dat het Openbaar Ministerie de beschuldiging uitbreidt.

Dat bleek donderdag in de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem tijdens een eerste inleidende zitting tegen de vier militairen.

Het OM beschuldigt een vrouw uit Den Helder (50), haar instructeur uit Anna Paulowna (51) en twee meerderen uit Hippolytushoef (52) en Alkmaar (45) ervan dat zij de „veiligheidsvoorschriften niet volgden, met dodelijke afloop”. De nabestaanden willen op de aanklacht ‘dood door schuld’ erbij, een beschuldiging die het OM na onderzoek heeft laten varen.

De duikster kwam om nadat zij water in haar masker had gekregen en haar spraakverbinding met haar collega’s was weggevallen. De duik had toen moeten worden afgebroken, maar er werd overgestapt op ‘lijncommunicatie’, met rukjes aan een lijn die strak moet staan. Dat ging fout en hulp kwam te laat.

De advocaten van de militairen vinden dat de beschuldiging de prullenbak in moet en de rechtszaak van tafel. Zij stelden dat de voorschriften waar het OM over spreekt, niet eens aantoonbaar de status van dienstvoorschrift hadden. Juist vanwege deze mogelijke onduidelijkheid willen de nabestaanden een verruiming van de aanklacht. Ze zijn bang dat de zaak anders nergens toe leidt. Bovendien heeft de familie nu geen spreekrecht en bij ‘dood door schuld’ wel.

De rechtbank besloot dat de rechtszaak doorgaat en heeft die op 20 januari 2020 gepland. Of de klachtprocedure van de nabestaanden nog tot veranderingen leidt, wordt later duidelijk.