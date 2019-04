Nabestaanden Anne Faber eisen opstappen PG

De nabestaanden van de vermoorde Anne Faber hebben nooit een reactie ontvangen van de oud-rechter die moordenaar Michael P. in 2012 een veel kortere straf en geen tbs oplegde voor twee gruwelijke verkrachtingen. Zij eisen in een interview met De Telegraaf dat de toenmalige voorzitter van het hof, de huidige procureur-generaal Rinus Otte, „moet opstappen om het geloof en het vertrouwen in de rechtspraak te behouden”.

Vader Wim Faber en zijn broer Hans stellen in de krant dat onder de leiding van Otte „het hof heeft gefaald op twee kernpunten: het beschermen van de samenleving, en het voorkomen van herhaling. Terwijl de Reclassering waarschuwde voor dat gevaar”. Otte is sinds 2016 lid van het College van procureurs-generaal en geeft leiding aan het Openbaar Ministerie.

Vader Wim Faber zegt in de krant: „Als Michael P. destijds tbs had gekregen, zou Anne nog hebben geleefd. Nu heeft Otte een hoge post bij het Openbaar Ministerie. Stuitend. Hij had nooit op die stoel mogen zitten.”

Aanleiding tot het interview is de verschijning van het boek ‘Anne - Kroniek van een zoektocht’. Daarin pleiten de nabestaanden er nogmaals voor dat de verantwoordelijken opstappen die volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid fouten maakten, zoals de verantwoordelijke voor de kliniek die Michael P. te veel vrijheid gaf en de directeur van de gevangenis in Vught.

Auteur Hans Faber zegt met het boek blijvend te willen vastleggen „wat er allemaal misging”. „Wat ik er vooral mee hoop te bereiken is mensen die werkzaam zijn binnen de rechterlijke macht, de forensische zorg, advocaten, ervan te doordringen waarmee ze bezig zijn. Doe je onvoldoende je best, denk je niet genoeg na, dan kan dít de consequentie zijn.”