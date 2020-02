Nabestaanden aanslag tram in Utrecht willen grotere rechtszaal

De nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag in een tram vorig jaar maart in Utrecht willen dat de rechtszaak tegen schutter Gökmen T. in een grotere rechtszaal wordt gehouden. Dat stelt de advocaat van de nabestaanden in een brief aan de rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank heeft het verzoek ontvangen, maar kon er maandag nog niet op reageren, bevestigde een woordvoerder berichtgeving in het AD.

Bij een inleidende zitting was er geen plek voor iedereen. „Dat heeft er de laatste keer toe geleid dat onder meer de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland niet werden toegelaten”, aldus advocaat Sébas Diekstra in de brief. „Dit terwijl deze er nu juist zijn om de slachtoffers en nabestaanden te begeleiden tijdens de zitting en daar waar nodig hun emoties en frustraties op te vangen of in banen te leiden”, aldus de advocaat.

Ook willen de nabestaanden dat T. bij de rechtszaak, die tussen 2 en 6 maart gepland staat, aanwezig is. Bij een eerdere pro-formazitting liet hij verstek gaan.

Bij de schietpartij op 18 maart in en bij een tram op het 24 Oktoberplein vielen vier doden en meerdere gewonden.