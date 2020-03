Nabestaande tramaanslag noemt strafeis terecht

„Deze strafeis is terecht. Ik ben blij en opgelucht”, zei René Verschuur donderdag nadat tegen Gökmen T. levenslang is geëist. Verschuur verloor bij de aanslag op de tram in Utrecht zijn dochter.

Nadat de officier de strafeis had bekendgemaakt in de rechtszaal in Utrecht barstte applaus los. Verschuur was een van de mensen die hard meeklapten. Levenslang is de enige optie, zei Verschuur. „Dit is ter bescherming van de samenleving.” Zijn advocaat Sébas Diekstra noemde de eis „volkomen terecht en verwacht.”

Advocaat Edwin Bosch staat onder meer een van de slachtoffers bij die bij de aanslag zwaargewond raakte. Ook zijn cliënten zijn blij en opgelucht om de eis. „Dit is ook waar ze om gevraagd hebben. De opluchting blijkt onder meer uit het applaus in de zaal. Wellicht niet gepast, maar wel begrijpelijk.”