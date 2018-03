Nabestaande eist ruim 1 miljoen na overval

De vriendin van de man die in juni 2016 omkwam bij een gewelddadige overval in Gees (Dr.) wil ruim 1.170.000 euro schadevergoeding. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Assen, waar het proces tegen de vier verdachten is begonnen.

Amsterdammer Abdelhak B. (28) en drie Belgen (22, 25 en 27 jaar) worden verdacht van betrokkenheid bij de overval op de vroege ochtend van 30 juni.

Het slachtoffer (69) verhuurde in het dorp Gees bungalows aan Poolse arbeiders. Drie overvallers eisten de huuropbrengst. Terwijl de ondernemer in gevecht was met twee mannen, moest zijn vriendin onder bedreiging van een vuurwapen geld uit een kluis en sieraden afgeven. Het gewonde slachtoffer overleed kort na de overval.

Waarom de weduwe zo’n forse schadevergoeding eist, blijkt donderdag. Dan behandelt de rechtbank de claim. In totaal zijn vier dagen voor het proces uitgetrokken.