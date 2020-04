Naast luchtmacht helpt ook landmacht bij blussen Peelbrand

Behalve de luchtmacht gaat ook de landmacht helpen bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Deurnese Peel. Dat maakte de gemeente Deurne dinsdagmiddag bekend.

Nadat de luchtmacht dinsdag met vier blushelikopters in de weer was, gaat ook de landmacht proberen het vuur tot stoppen te brengen. De soldaten gaan samen met mensen van Staatsbosbeheer en brandweer zogenoemde stoplijnen aanleggen. Dat doen ze door met machines vegetatie te verwijderen, zodat de brand er niet verder kan.

De landmacht wordt ingezet in gebieden die nog bereikbaar zijn. De helikopters werpen water uit over brandhaarden in ondoordringbare veen- en moerasgebieden. De helikopters blussen nog tot 20.00 uur, daarna is het te donker.

De helikopters kunnen in een keer 10.000 liter water uitstorten over de brandhaard. Inmiddels is meer dan 150 hectare land verwoest. De brandweer waarschuwt dat het vuur zich voortdurend verplaatst, mede door de harde wind.

Volgens de hulpdiensten zal de brand nog zeker de hele nacht voortduren en voor rook- en stankoverlast zorgen in de wijde omgeving. Het advies blijft dan ook ramen en deuren gesloten te houden, de ventilatie uit te zetten.