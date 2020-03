Naar 100 km/u: met man en macht werken aan vervanging verkeersborden

Werk aan de weg. Zo’n 700 bouwvakkers vervangen deze dagen 4000 verkeersborden. Vanaf maandag moeten automobilisten overal in Nederland weten dat de maximumsnelheid overdag 100 kilometer per uur is. Rijkswaterstaat: „Vertrouw niet blindelings op je navigatie-apparatuur.”

Een „complexe megaoperatie.” Zo noemt Diederik Fleuren, woordvoerder van Rijkswaterstaat, de vervanging of aanpassing van ruim 4000 verkeersborden. „Momenteel zijn 23 verschillende aannemers met ongeveer 700 werknemers met die klus bezig. Daar komt heel wat bij kijken. Denk aan het afzetten van rijstroken om mensen veilig hun werk te kunnen laten doen”, vertelt Fleuren dinsdagmiddag bij een afgeplakt 100-kilometerbord op een parkeerplaats langs de A27 bij Utrecht. Met de operatie is 2400 kilometer snelweg gemoeid. De bedoeling is dat oude verkeersborden „zo veel mogelijk” worden gerecycled.

100 kmh

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Wennen

Omdat de regering de stikstofuitstoot wil terugdringen, mogen automobilisten het gaspedaal minder diep intrappen. Vanaf komende maandag is de maximumsnelheid in Nederland overdag 100 kilometer per uur. ’s Avonds en ’s nachts echter (van 19.00 uur tot 6.00 uur) kan een andere snelheidslimiet gelden, bijvoorbeeld 130 kilometer per uur. Die twee snelheden worden zo nodig op de nieuwe verkeersborden vermeld.

Het wordt meer puzzelen voor automobilisten, ook vanuit het buitenland? „Het zal even wennen zijn”, reageert Fleuren, terwijl op steenworp afstand het verkeer voorbijraast. „We proberen zo duidelijk mogelijk te zijn. Zo staat in de aanduiding van het tijdsvenster ”6-19 h” volgens internationale richtlijnen de letter ”h” van ”hour”. Die letter vind je bijvoorbeeld ook op borden in Duitsland. Dat wijst dus op eenduidigheid.”

Of op alle hectometerpaaltjes –voor zover van toepassing– ook dubbele snelheden komen, is „nog onderwerp van studie”, zegt Fleuren. „Als er te veel informatie op zo’n klein bordje staat, kan het allemaal te propperig worden.”

Fleuren bindt automobilisten op het hart komende tijd uit te gaan van de maximumsnelheden die op de nieuwe verkeersborden staan aangegeven. „Vertrouw niet blindelings op je navigatie-apparatuur. Wij weten niet of iedereen een update van zijn navigatie heeft doorgevoerd.”

Plastic

Een relatief groot deel van de nieuwe verkeersborden is bestemd voor het zuiden van Nederland. „Brabantse snelwegen kennen in verhouding veel op- en afritten. Daar moeten telkens verkeersborden worden geplaatst.”

Nieuwe 100-km-borden die afgelopen tijd zijn geplaatst, zijn nu nog afgeschermd met zwart plastic. Het is de bedoeling dat Rijkswaterstaat dat tape vanaf donderdagavond van de borden haalt. Die operatie zal enkele dagen in beslag nemen. „Het beeld is een paar dagen wisselend. Dat kan betekenen dat komend weekend op een snelweg al wel het tape van de verkeersborden is weggehaald, maar even verderop in de polder nog niet.”

Ook voor verkeersbordenfabriek HR Groep is de overgang naar de nieuwe maximumsnelheid van 100 kilometer een bijzondere gebeurtenis. Al was het maar omdat het bedrijf, dat afgelopen weken zo’n 1000 100-km-borden maakte, tal van cameraploegen over de vloer kreeg, ook vanuit het buitenland. „Zo’n nieuwe regel roept discussie op”, zegt directeur Jacques Goddijn dinsdagmiddag.

Licht

Aluminiumplaten worden bedrukt met stickers, legt Goddijn uit in een hal op de vestiging in het Zuid-Hollandse Rijswijk. Die stickers zijn retroreflecterend, zodat de borden ook ’s nachts te zien zijn. Niet alle verkeersborden zijn even lichtgevend. Bij klasse 3 kaatst een bord 100 procent van het licht terug, bij klasse 2 is dat 70 procent. „De provincie Drenthe, die de openbare ruimte ’s nachts donker en sober wil houden, kiest voor klasse 2.”

Van belang is dat de verkeersborden roestvrij zijn en fikse stormen kunnen doorstaan. Omdat veel nieuwe exemplaren twee snelheden vermelden en dus groter zijn, moet de paal steviger worden verankerd in de grond dan voorheen. Voor de joekels wordt een gat van 60 centimeter gegraven.

Experiment: RD-redacteuren rijden alvast 100km/h op de snelweg

Eerste maximumsnelheden al op vrijdag 13 maart omlaag