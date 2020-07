Naaldwijker veroordeeld voor bespugen klanten supermarkt

Een 32-jarige man uit Naaldwijk is vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk, onder meer voor het bespugen van klanten van een supermarkt in zijn woonplaats.

De man weigerde op 20 april, ondanks herhaald verzoek, een winkelwagentje te gebruiken dat hem vanwege de coronamaatregelen bij de ingang werd aangeboden. Een klant die daar iets van zei, kreeg bier in het gezicht. De man bespuugde andere klanten die hem tot bedaren probeerden te brengen. Ook gaf hij een winkelmedewerker een kopstoot, schold hij mensen die boodschappen aan het doen waren uit en wenste hij iedereen ‘de corona’.

Doordat de winkelmanager een foto van de man had gemaakt, kon de politie hem dezelfde avond thuis aanhouden.

In de celstraf heeft de rechtbank een eerdere misstap van de Naaldwijker meegewogen. In 2018 mishandelde hij een vrouw en schold haar uit voor ‘kankerjunk’. Het Openbaar Ministerie (OM) had voor de twee vergrijpen vijf maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen de man geëist.

Hij heeft zich volgens justitie „als een beest gedragen” in de supermarkt. „Dit is belachelijk asociaal gedrag waar hard tegen opgetreden moet worden”, zei de officier van justitie. De verdachte gaf tijdens de rechtszaak aan dat hij erg spijt heeft van zijn daden.