Na zachte periode weer terug naar normale nachtvorst

Komende nacht, en de daaropvolgende nachten, gaat het vriezen. Weeronline waarschuwt automobilisten rekening te houden met „autoruitkrabvertragingstijd”. In januari is nachtvorst gebruikelijk, maar veel vorst is er dit jaar nog niet geweest. Na een zachte periode gaat de temperatuur nu dalen naar wat eigenlijk normaal is in de winter.

De komende nachten vriest het dus regionaal licht. Ook is er kans op enkele buien. Die combinatie kan zaterdagnacht, zondagochtend maar ook maandagochtend leiden tot plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Dat wordt dus ook maandagochtend krabben en daarmee begint volgens Weeronline de meest deprimerende dag van het jaar, Blue Monday, dan ook goed.