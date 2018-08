Na vechtpartij aangehouden man overleden

Een 32-jarige Amsterdammer die woensdagmiddag op straat was opgepakt na een steekincident en vechtpartij is enige tijd na zijn aanhouding in het ziekenhuis overleden. De man had zich hevig verzet tegen zijn aanhouding. De Rijksrecherche onderzoekt de dood van de man.

De politie nam woensdagmiddag poolshoogte in de Van Ostadestraat in Amsterdam na een melding over een vechtpartij op straat. Getuigen meldden dat een man een voorbijgangster in de rug zou hebben gestoken. De vrouw raakte daardoor lichtgewond.

Een 41-jarige Amsterdammer ging daarna op zoek naar de belager van de vrouw. Hij sloeg een 32-jarige plaatsgenoot vermoedelijk met een hard voorwerp op zijn hoofd. De politie trof de geslagen man later op straat aan. Hij had een hoofdwond en verzette zich fel tegen zijn aanhouding. Nadat zijn hartslag was weggevallen, werd de man gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden.

De Amsterdammer die het slachtoffer met een hard voorwerp zou hebben geslagen, is aangehouden.