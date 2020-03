Na tachtig jaar wint Tjits Drenth alsnog de hoofdprijs

Als meisje van 11 loste Tjits Drenth uit Rotterdam een rebus van snoepwinkelketen Jamin op. De oplossing verdween in een la toen in 1940 de oorlog uitbrak. Onlangs dook de rebus op tussen haar paperassen.

Wat zou ze ermee doen? Toch maar opgestuurd naar Jamin, je kunt nooit weten. De 91-jarige won met haar rebus alsnog de hoofdprijs: een radiotoestel dat bij haar werd thuisbezorgd.

Een verrassing?

„Dit had ik nooit verwacht. Ik dacht dat mijn alsnog ingezonden oplossing van de rebus wel aardig zou zijn voor het archief van Jamin. Sinds 1960 woon ik in een appartement in Hoogvliet, maar destijds woonde ik op de Brede Hilledijk in Rotterdam-Zuid. De winkel van Jamin zat bij ons om de hoek. Ik kocht er weleens een ijsje. Snoepen deed ik niet of heel weinig. Daar was ook geen geld voor. Ik nam de rebus mee om die op te lossen. De oplossing? „Ik spaar met waardebons van C. Jamin, want het zijn papiertjes van grote waarde.””

Hoe heeft u de rebus teruggevonden?

„Ik bewaar graag allerlei spulletjes. Met mijn dochter ben ik aan het opruimen geslagen en het een en ander gaan uitzoeken. Daar kwam de rebus tevoorschijn. Ik kon mijn ogen niet geloven. „Zullen we die maar weggooien?” zei ik tegen mijn dochter. Omdat het potlood vervaagd was heeft ze de rebus opnieuw ingevuld, en op internet het adres van Jamin opgezocht. Zo ging de brief op de bus naar het snoepjesbedrijf in Oosterhout.”

Toen won u alsnog de hoofdprijs?

„Bij Jamin keken ze hun ogen uit. De directeur van het bedrijf dacht eerst nog aan een marketingstunt. Hij belde me op met de vraag of ik wel echt was. Nou, dat was ik toen en ben ik nog steeds. In 1940 schrok ik van de prijzen die er te winnen waren. Die waren niet mis: een radio, een naaimachine, een fiets en meer dan 1000 gulden aan prijzen. Voor die tijd een fors bedrag.

Bij Jamin wisten ze niet meer of er ooit een hoofdprijs is uitgereikt, want het hele archief van 1938 tot 1950 is weg. Waarschijnlijk is er nooit een prijs uitgereikt omdat in 1940 de oorlog uitbrak. Na tachtig jaar kreeg ik de prijs alsnog: een echte Erres, een buizenradio. Gelukkig geen naaimachine, want ik heb nooit kunnen naaien.”

Groot feest toen de directeur van Jamin aan de deur stond?

„Inderdaad, ik was helemaal beduusd. Daar stond hij met de radio. Hij had flink moeten zoeken op Marktplaats, zei hij, maar toch een authentieke buizenradio uit 1940 gevonden. Hij heeft de radio laten reviseren. En…hij doet het echt. Ik ben een echt radiomens en luister het liefst naar NPO 1 en NPO 5.”

In de schijnwerpers: rubriek met opmerkelijk regionaal nieuws