„Na schoten wist ik dat het foute boel was”

De schrik zit hem nog flink in de benen, zegt Richard Snelders, net buiten het politielint waarmee de westelijke hal van het Amsterdamse Centraal Station is afgesloten. Het begon met een jongen die met een steekwond in zijn hand zijn bloemenwinkel binnenstrompelde. „Kort daarop hoorde ik schoten en wist ik dat het fout boel was.”

Niet lang daarna zag Snelders ter hoogte van de Hemavestiging in de hal een gewonde man op de grond liggen. „Het eerste waar je aan denkt is iets van een terreuraanval. Je staat op Amsterdam CS hier. Dat komt direct in je op. De paniek was ook groot.”

De gewonde man liep Snelders’ winkel weer uit en zakte in de hal in elkaar. Er was een vrouw of een meisje bij hem, zegt de bloemist. „Ik ben buiten mijn winkel gaan kijken en zag toen ook de neergeschoten man liggen. Agenten schreeuwden in het Engels dat hij moest blijven liggen. Later is hij afgevoerd.”

Er was al snel veel politie ter plaatse, zegt Snelders. En beveiligers die hier op het station rondlopen. „Het ging allemaal heel snel.”