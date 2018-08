„Na recordwarme zomer komende nacht vorst”

De meteorologische zomer komt vrijdag tot een einde. De zomer van 2018 is in vrijwel het hele land de warmste ooit, sinds het begin van de metingen. Zaterdag begint de weerkundige herfst. Die lijkt koud te beginnen, meldt MeteoGroup.

Het was deze zomer in De Bilt gemiddeld 19 graden. Daarmee is het record van 2003 gebroken. Toen was het in de zomer gemiddeld 18,7 graden in De Bilt. Op sommige plaatsen, zoals bijvoorbeeld Vlissingen, komt de zomer van 2018 op een tweede plaats uit en staat de zomer van 2003 nog net aan kop.

De zomer is volgens MeteoGroup zo’n 2 graden warmer verlopen dan normaal. Ook gaat de zomer van 2018 de boeken in als zeer droog en zonnig, maar hierin worden geen records gebroken.

Nachtvorst

Komende nacht kan het landinwaarts afkoelen tot rond een graad of 5 en zelfs een graadje vorst aan de grond is niet uitgesloten. Na die koude nacht volgt een aangenaam weekend met veel zon en wat hogere temperaturen. Volgende week blijft de temperatuur op peil. Wel kan er misschien een enkele keer een regen- of onweersbui vallen.