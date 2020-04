Na Koningsdag komt de broodnodige regen

Na een zonnige Koningsdag met mogelijk temperaturen op veel plaatsen boven de 20 graden is het voorlopig even over met de zeer droge periode. Weeronline verwacht vanaf dinsdag namelijk wisselvallig weer. Daarbij kunnen we dagelijks regen verwachten. Voor boeren en de natuur is dat goed nieuws.

Gedurende de week wordt 20 tot 50 millimeter regen verwacht. Dat zou in één week meer zijn dan in de afgelopen zes weken bij elkaar viel. Vanaf 14 maart tot en met 27 april viel gemiddeld slechts 6 millimeter neerslag over heel ons land. De meeste regen volgende week is waarschijnlijk voor het zuiden en oosten. Die regio’s hebben het meeste last van de droogte, dus een natte periode is goed nieuws.

De regen valt komende week voornamelijk in de vorm van buien, en daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur gaat vanaf dinsdag omlaag naar gemiddeld 15 graden. In het eerste weekend van mei lijkt het weer zich weer wat te verbeteren.