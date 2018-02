Na jaren daling meer overvallen Rotterdam

In Rotterdam is het aantal overvallen in 2017 met ruim 20 procent gestegen. In 2017 registreerde de politie 153 overvallen, een jaar daarvoor waren het er nog 125. De stijging betekent een trendbreuk. Vanaf 2012 daalde het aantal overvallen juist gestaag.

Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gemeenteraad. De overvallen zijn met name in de gebieden IJsselmonde en Charlois in Rotterdam-Zuid gestegen. Overvallers hebben het steeds vaker gemunt op maaltijdbezorgers en lunchrooms. Bij deze overvallen lijkt impulsiviteit bij de dader een grote rol te spelen, schrijft Aboutaleb.

Het aantal woninginbraken en de straatroven daalde in 2017 wel fors in de Maasstad. Rotterdam zet al jaren fors in op het tegengaan van deze vormen van criminaliteit die de gemeente high impact crime noemt vanwege de vaak grote impact op de slachtoffers.

Om te zorgen dat daders niet in herhaling vallen wordt elke Rotterdammer die in de afgelopen voor zo’n high impact crime is veroordeeld drie jaar intensief „aangepakt.” In 2017 ging het om ruim 400 daders.

Uit de cijfers van de gemeente en de politie blijkt dat het grootste deel van de gepakte daders in 2012-2013 daarna geen overvallen of straatroven meer pleegt, maar juist deels wel weer in de fout gaat met andere delicten zoals winkeldiefstal of geweldpleging.

Het aantal minderjarige overvallers laat, na een stijging in de afgelopen jaren, een dalende trend zien.