Na Irma is orkaan José in aantocht

Sint Maarten moet zich de komende dagen opmaken voor nog een orkaan. José is in aantocht. De nieuwe storm is een stuk minder sterk dan zijn zus, maar kan volgens weerbureau Weeronline.nl na de verwoestende kracht van Irma opnieuw veel schade aanrichten op het eiland.

Volgens de berekeningen is de verwachting dat José maandag in de buurt van Sint Maarten aankomt. Maar het zou ook een paar dagen eerder kunnen zijn en de koers kan ook nog afwijken. „Een orkaan is lastig te voorspellen. De modellen geven maandag aan, maar een orkaan gaat ook vaak zijn eigen weg. Het kan ook zijn dat José in het weekend al langskomt”, aldus een metroloog van Weeronline.

De weermodellen berekenen voor José windsnelheden van circa 180 kilometer per uur en daarmee komt de orkaan net in categorie drie. Irma is met gemiddelde windsnelheid boven de 250 kilometer per uur een orkaan uit categorie vijf. Dat heeft Sint Maarten volgens Weeronline nooit eerder meegemaakt.