Na drie maanden weer een coronadode op Aruba

Op Aruba is dinsdag een 75-jarige man overleden in het ziekenhuis aan de gevolgen van corona. Het is het vierde coronaslachtoffer op het eiland. Meer dan drie maanden lang overleed er niemand op het eiland aan de gevolgen van het virus. Maar sinds twee weken is er sprake van een explosieve groei van het virus. Er zijn nu 924 actieve besmettingen bekend.

Op dit moment liggen er 17 besmette personen in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care. Aangezien de tweede golf twee weken geleden begon, wordt er op het eiland gevreesd dat er binnenkort meer mensen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.