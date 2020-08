Na dertien dagen is de hittegolf voorbij

Na dertien dagen is dinsdag een einde gekomen aan de officiële landelijke hittegolf. Dinsdag werd het in De Bilt 24,0 graden, meldt Weeronline. De minimale temperatuur van 25,0 graden die nodig was om de hittegolf door te zetten werd daarmee net niet gehaald.

Het was de 29e officiële hittegolf sinds 1901 en ze komt op een gedeelde vijfde plaats in de lijst van langste officiële hittegolven. De hittegolf begon op woensdag 5 augustus met een temperatuur van 28,3 graden. Daarna volgde een unieke serie van acht tropische dagen op het hoofdstation met maxima van 30 graden of meer. De langste hittegolf ooit duurde achttien dagen en liep van 29 juli tot en met 15 augustus 1975.

Regionaal is de hittegolf echter nog niet voorbij, in het zuiden en oosten werd het dinsdag wel 25 graden en meer. Eindhoven noteerde zelfs nog 26,5 graden. De kans op een nieuwe officiële landelijke hittegolf in De Bilt is echter klein. Na dinsdag wordt het wel weer warmer, maar die warmte is van korte duur. Woensdag wordt het 25-28 graden en donderdag kan het in het zuiden en zuidoosten weer tropisch warm worden met 30-32 graden.

Vrijdag liggende verwachte maxima tussen de 24 en 28 graden, maar zaterdag lijkt het overal onder de 25 graden te blijven. Daarmee komt ook een einde aan regionale hittegolven.

Tijdens de hittegolf werden diverse datum-warmterecords in De Bilt gebroken. Op 8, 9 en 11 augustus was het nog nooit zo warm op die specifieke dag. Zaterdag 8 augustus was bovendien de op twee na warmste augustusdag ooit gemeten op het hoofdstation. Het werd die dag 34,6 graden. Alleen op 7 augustus 2003 en 4 augustus 1990 was het nog warmer met respectievelijk 35,0 en 35,3 graden.

In Arcen, Gilze-Rijen, Eindhoven en Volkel was sprake van een superhittegolf. Op ten minste vijf dagen werd het 30 graden en meer. Daarvan werd het op zeker drie dagen zelfs minimaal 35 graden. De superhittegolf duurde in Arcen en Eindhoven van 5 tot en met 13 augustus. In Gilze-Rijen en Volkel duurde de superhittegolf een dag korter: 6-13 augustus. In De Bilt werd de 35 graden niet gehaald en was dus geen sprake van een superhittegolf.