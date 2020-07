Na de intelligente lockdown: dit mag nu weer

De intelligente lockdown maakt per 1 juli plaats voor „ruimte met regels.” De belangrijkste versoepelingen op een rij.

Basisregels

Tijdens persconferenties hamerde premier Mark Rutte erop dat 1,5 meter afstand meter bewaren cruciaal is om corona onder controle te houden. Toch geldt die regel niet meer voor iedereen in elke situatie. Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand meer te houden. Knuffelen met opa en oma mag dus weer. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling ook geen afstand meer te bewaren.

Bijeenkomsten

Als die 1,5 meter-regel in acht wordt genomen, zijn bijeenkomsten binnen weer toegestaan tot honderd mensen. Wordt aan bezoekers van tevoren gevraagd naar hun gezondheid en hebben ze gereserveerd, dan mogen er meer dan honderd mensen bij elkaar komen. Wel moeten verkeersstromen rond in- en uitgangen en sanitaire voorzieningen goed geregeld zijn. In ruimtes als restaurants en kerken waar mensen vooral op één plaats blijven, moet iedereen een vaste zitplek hebben. In ruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals winkels en musea, geldt geen maximumaantal personen.

Voor bijeenkomsten buiten geldt dat tot 250 bezoekers welkom zijn. Met reservering en gezondheidscheck mogen er meer dan 250 mensen bij elkaar komen. Op plaatsen waar bezoekers in beweging zijn, is er geen maximumaantal mensen meer. Dierentuinen en pretparken kunnen dus weer volop mensen verwelkomen. Wel moeten beheerders en organisatoren de vinger aan de pols houden en bij grote drukte ingrijpen. Meld- en vergunningsplichtige evenementen mogen in theorie ook weer per 1 juli georganiseerd worden. Maar omdat het aanvragen van een vergunning minstens een aantal weken in beslag neemt, zal het nog wel even duren voordat het eerste evenement plaatsvindt. Volgens voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad is het organiseren van grote samenkomsten lastig.

Vervoer

Gebruik het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen, luidde het decreet de afgelopen maanden. Per 1 juli mag iedereen er weer gebruik van maken en zijn alle stoeltjes weer beschikbaar. Wel moet iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen. Wie dat niet doet, krijgt een boete van 95 euro. Op de mondkapjesplicht gaat ook strenger gehandhaafd worden, zo waarschuwden controleurs dinsdag. Verder blijft het belangrijk om grote drukte en de spits te mijden.

Om de spits binnen de perken te houden, proberen scholen en universiteiten hun lestijden aan te passen. Van werkgevers wordt verwacht dat ze thuiswerken stimuleren en als dat niet mogelijk is andere werktijden hanteren. Met iemand uit een ander huishouden meerijden in de auto mag ook weer. Wel wordt geadviseerd dat alleen te doen met een mondkapje op.

Sport en spel

Opdrukken en gewichtheffen? Vanaf woensdag hoeft het niet langer meer voor de ingang van de sportschool. Alle binnen- en buitensporten mogen weer. Waar dat niet anders kan, hoeft de regel van 1,5 meter ook niet gehandhaafd te worden. Wel moet er vooraf een gezondheidscheck worden gehouden. Wedstrijden mogen ook weer worden plaatsvinden en toeschouwers zijn weer welkom. Sporters luidkeels aanmoedigen is er echter niet bij, omdat zingen, spreekkoren en schreeuwen verboden blijven. De keel smeren tijdens of na de wedstrijd kan wel weer, want sportkantines mogen weer open.

Contactberoepen

Alle mensen met een contactberoep mogen weer aan het werk. Ook hulpbehoevenden en hun begeleiders mogen weer contact hebben.