Na burgemeester houden ook wethouders Waalre het voor gezien

Waalre zit zonder burgemeester en wethouders. Nadat woensdag burgemeester Jan Brenninkmeijer had aangekondigd zijn ambt neer te leggen, lieten donderdag ook de wethouders van het Brabantse dorp weten op te stappen. In een toelichting zeggen ze „te moeten constateren dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is voor ons als wethouders”. Wel zijn ze bereid lopende zaken af te handelen tot de opvolging geregeld is.

De vier wethouders lagen de afgelopen maanden zodanig overhoop met burgemeester Brenninkmeijer dat de provincie eind augustus ingreep. Brenninkmeijer moest „tijdelijk” een stapje terug doen, en voor hem in de plaats kwam een waarnemer in de persoon van Jan Boelhouwer. Hij moest onderzoeken wat de oorzaken zijn van de aanhoudende bestuurscrisis in Waalre. Voor 1 oktober moest Boelhouwer met een oplossing komen. Woensdag liet Brenninkmeijer weten per 12 januari definitief op te stappen.

Wat precies de aanleiding is voor het daarop volgende vertrek van de wethouders blijft vaag. „Alle spelers in de politiek van Waalre weten al geruime tijd precies wat er aan de hand is”, schrijven de wethouders. „Van ons kunt u dan ook geen verdere verklaring verwachten. Dit zou onnodig beschadigend werken voor alle betrokkenen.”

Boelhouwer blijft nog even aan als waarnemend burgemeester. Hij kreeg van de provincie de opdracht mee „de kwaliteit van het bestuur en het gemeente-apparaat op een hoger plan te brengen”.