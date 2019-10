Na beroerte meer kans op miskraam

Vrouwen die na een beroerte in verwachting raken, krijgen vaker zwangerschapscomplicaties als een verhoogde bloeddruk, vroeggeboortes en miskramen. Dat constateert wetenschapper Mayte van Alebeek, die vrijdag in Nijmegen op haar bevindingen promoveert.

De kans op bijvoorbeeld een miskraam is volgens het proefschrift bijna drie keer zo groot: 35,2 versus 13,5 procent.

Jaarlijks worden wereldwijd zo’n 2 miljoen mensen tussen de achttien en vijftig jaar getroffen door een beroerte. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 5000 jonge mensen een beroerte, zo’n veertien per dag. Bij een deel van de jonge patiënten is dat het gevolg van roken, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. Slagaderverkalking of hartritmestoornissen komen verder ook bij jonge mensen voor. Drugsgebruik valt echter steeds vaker op, aldus de promovenda. Toch blijft de oorzaak van een beroerte ook vaak onduidelijk.