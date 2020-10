Na anderhalve week weer een regio onder de signaalwaarde

Tussen alle coronacijfers van dinsdag zat één klein lichtpuntje. Voor het eerst in anderhalve week lukte het een veiligheidsregio om minder besmettingen te hebben dan de zogenoemde signaalwaarde. Dat is het niveau waarop de alarmbellen afgaan. Zeeland registreerde tussen maandagochtend en dinsdagochtend 21 positieve tests, oftewel 5,5 per 100.000 inwoners. De signaalwaarde is 7.

Zeeland en Zuid-Limburg waren op zaterdag 3 oktober de laatste regio’s die onder de signaalwaarde bleven. Zuid-Limburg registreerde toen 6,7 positieve tests op 100.000 mensen en in Zeeland bleken 6 op de 100.000 inwoners besmet te zijn geraakt. Sindsdien zat elke regio elke dag boven de signaalwaarde.

De regio Amsterdam-Amstelland registreerde tussen maandagochtend en dinsdagochtend juist een recordaantal van 850 positieve tests. Dat is omgerekend 79,4 positieve tests per 100.000 inwoners, oftewel ruim elf keer de signaalwaarde.