Na 17 jaar houden gemeenten weer geld over

Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar voor het eerst sinds 1999 minder uitgegeven dan ze aan inkomsten ontvingen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral doordat gemeenten meer geld kregen overgemaakt van andere overheidsonderdelen.

Alles bij elkaar liepen de inkomsten van gemeenten vorig jaar licht op naar 53,8 miljard euro, terwijl hun uitgaven aan allerlei projecten en sociale lasten stabiel bleven op 53,6 miljard euro. Daardoor bleef een positief saldo van circa 200 miljoen euro over.

In 2015 was bij de financiën van gemeenten nog sprake een tekort van een half miljard euro. De laatste jaren liep het gat in de begroting wel al steeds verder terug. In het 2009 was het negatieve saldo het grootst, de uitgaven lagen toen 4,9 miljard euro hoger dan de inkomsten.

Vanuit het Rijk en andere lokale overheden ging vorig jaar in totaal zo’n 36,7 miljard euro naar de gemeenten. Dat was bijna 1 miljard euro meer dan in 2015. Gemeenten hadden verder ook nog eigen inkomsten, bijvoorbeeld via gemeentelijke heffingen, verschillende diensten aan burgers en bedrijven en uit de verkoop van grond.

Ook bij die laatste vorm van inkomsten is de laatste jaren sprake van verbetering, dankzij de aantrekkende woningmarkt. Vorig jaar lag het saldo van de aankopen en verkopen van grond met 2,2 miljard euro weer op het niveau van voor de financiële crisis.