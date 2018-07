De provinciale weg N279 (Den Bosch-Roermond) bij Vlierden is waarschijnlijk een groot deel van de ochtendspits dicht na een ernstig ongeluk, meldt Rijkswaterstaat donderdagochtend. In de vroege ochtend botsten een motor en een vrachtwagen in de buurt van Helmond frontaal op elkaar en ontstond er brand.

De motorrijder heeft de botsing niet overleefd, aldus de politie. Het slachtoffer raakte waarschijnlijk op de verkeerde weghelft en reed frontaal in op de vrachtauto.