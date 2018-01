Mystieke ‘Zwanenbroederschap’ uit de schaduw

De altijd wat mysterieus lijkende Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in Den Bosch kruipt na zevenhonderd jaar definitief uit haar schulp. De 133 leden van de unieke oecumenische broederschap, onder wie koning Willem-Alexander en prinses Beatrix, zijn van plan om vaker de buitenwereld op te zoeken. Regerende proost Diederik Laman Trip heeft dat dinsdag gezegd op een persbijeenkomst over het komende jubileumjaar.

Behalve een tentoonstelling in het Noordbrabants Museum naar aanleiding van het jubileum wordt er bijvoorbeeld een documentaire gemaakt over de broederschap, vertelde Laman Trip. De maakster krijgt onvoorwaardelijk toegang tot de bijeenkomsten van de broeders die hopen dat de productie op televisie zal worden getoond.

„We komen erachter dat het heel erg lang duurt om mensen te bereiken. We moeten daaraan blijven werken en dat is absoluut de intentie”, aldus de proost. „Met de komst van een jongere generatie denk ik dat de interactie met de buitenwereld intenser zal worden en ik zal dat toejuichen.”

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap werd in 1318 opgericht door een kleine groep (aanstaande) geestelijken. Sinds 1642 is het een oecumenisch genootschap met de helft protestanten en de helft katholieken als lid. De broeders doen aan liefdadigheid, houden spirituele bijeenkomsten en spannen zich in voor het behoud van hun cultureel erfgoed.

Beroemde leden uit het verleden zijn schilder Jeroen Bosch en Willem van Oranje. De afgelopen tweehonderd jaar zijn er onafgebroken leden van het koninklijk huis aangesloten geweest. Koninklijke leden krijgen de eretitel Zwanenbroeder. Uitvalsbasis van het genootschap is het Zwanebroederhuis in het centrum van Den Bosch, een oud pand dat met een bijdrage van koning Willem II is gebouwd.

De tentoonstelling over het jubileum van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap werd vorige week aangekondigd. Pronkstuk is het houtsnijwerk van Adriaen van Wesel dat deel uitmaakte van het altaar van de broederschapskapel in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ook een verzilverde beker die koningin Wilhelmina aan het genootschap schonk in 1904 is te zien. Koning Willem-Alexander zal de tentoonstelling op 16 februari openen.