Het universitair medisch centrum in Groningen, het UMCG, begint op de intensive care van de afdeling neonatologie met muziektherapie voor zieke pasgeborenen. De medici willen uitzoeken wat het effect is. De stress die zo’n kwetsbaar kleintje door zijn toestand ondervindt, kan levenslange gevolgen met zich meebrengen en moet met de therapie worden verminderd.

Het UMCG is volgens eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Nederland dat muziektherapie toepast bij neonatologie. Het UMCG werkt hierin samen ArtEZ, de hogeschool voor de kunsten in Arnhem, Enschede en Zwolle.

De baby’s zijn er vaak bar slecht aan toe en wegen veelal slechts tussen een pond en een kilo. Het UMCG wil de methode voor de kindjes in samenspraak met de ouders op verschillende manieren aanbieden, bijvoorbeeld met een slaginstrument waarbij met ritme de hartslag en ademhaling van de baby gevolgd wordt om deze te stabiliseren.

Ook kan een ‘ocean-bord’, worden toegepast, waarbij geluiden uit de baarmoeder worden nagebootst. Maar het aloude slaapliedje heeft ook nog lang niet afgedaan.