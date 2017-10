Muziekprijs voor violiste Maria Milstein

Violiste Maria Milstein krijgt de Nederlandse Muziekprijs, bestemd voor jonge getalenteerde musici. De onderscheiding wordt toegekend door het Fonds Podiumkunsten.

Milstein werd in 1985 geboren in Moskou en groeide op in Frankrijk. Milstein soleert met meerdere orkesten en maakt deel uit van het Van Baerle Trio. Sinds september 2014 werkt ze ook als docent aan het Conservatorium van Amsterdam.

„Het spel van Maria is gezegend met een zeer eigen intens en lyrisch karakter. Onder haar handen krijgt de viool als het ware een menselijke stem. Elke compositie vertelt door haar spel een eigen en specifiek verhaal”, stelt de jury.

Eerdere prijswinnaars waren onder anderen harpiste Lavinia Meijer, cellist Pieter Wispelwey en de violisten Janine Jansen en Liza Ferschtman.

De prijs wordt 27 januari 2018 uitgereikt in het Amsterdamse Concertgebouw.