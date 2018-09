Muur van Mussert dit weekend opengesteld

De Muur van Mussert is dit weekend voor het eerst toegankelijk voor het publiek. De plek in het Gelderse Lunteren waar NSB-oprichter Anton Mussert tussen 1936 en 1940 enkele grote toespraken hield, is onderdeel van de Open Monumentendagen 2018. Mensen kunnen het bouwwerk van binnen en van buiten bekijken.

De 150 meter lange muur is sinds dit jaar een rijksmonument. Cultuurminister Ingrid van Engelshoven nam hier in februari een beslissing over. Dat maakt een ingrijpende restauratie van de vervallen muur mogelijk, zodat het in de toekomst permanent kan worden opengesteld.

Een speciaal hiervoor opgerichte stichting werkt momenteel de plannen uit. Doelstelling is om er een educatief centrum van te maken, waarin leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs het verhaal over de collaboratie te horen krijgen. Het duurt nog minimaal enkele jaren voordat het zo ver is.