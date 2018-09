Mussertmuur nu officieel rijksmonument

De Muur van Mussert in Lunteren is zaterdag officieel gemarkeerd als rijksmonument. „Laat deze muur ons eraan herinneren dat woorden die de rechtsstaat ondermijnen en de vrijheid onder druk zetten, nooit onweersproken mogen blijven”, zei onderwijs- en cultuurminister Ingrid van Engelshoven bij die gelegenheid.

Ze besloot eerder dit jaar tot de aanwijzing tot rijksmonument van de plek waar NSB-voorman Anton Mussert tussen 1936 en 1940 toespraken hield.

„Erfgoed zoals deze muur confronteert ons met de zwarte bladzijden in onze geschiedenis. Het dwingt ons die bladzijden te lezen en te herlezen, zodat we het gesprek erover blijven voeren en ervan kunnen leren. Dat is pijnlijk en beschamend. Maar het is altijd beter dan de muur weg te halen en ons beladen, schuldige verleden te vergeten. Want dan vervallen we in herhaling”, aldus de bewindsvrouw.

De muur moet volgens sommige partijen een educatief centrum worden, waar scholieren het verhaal over de collaboratie te horen krijgen, maar de bestemming staat nog niet helemaal vast.

